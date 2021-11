Pandemie-Bekämpfung : Einzelhandel warnt vor Verschärfung der Corona-Auflagen

In einigen Bundesländern gilt die 2G-Regel für den Einzelhandel mit Ausnahme von Supermärkten und anderen Geschäften des notwendigen Bedarf. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Immer mehr Bundesländer führen strengere Corona-Regeln für den Einzelhandel ein. Der Handelsverband HDE kritisiert jetzt, dass Impfdebatte auf Lasten des Einzelhandels ausgetragen werde.

Angesichts der Verschärfung der Corona-Regelungen in immer mehr Bundesländern hat der Handelsverband HDE vor weiteren Einschränkungen für den Einzelhandel gewarnt.

„2G oder 3G im Einzelhandel leisten keinen spürbaren Beitrag zum Infektionsschutz“, sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Mittwoch in Berlin. „Der Einzelhandel ist kein Infektionsherd. Die Alleingänge einiger Bundesländer gehen daher am Ziel vorbei.“