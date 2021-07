Analyse : Einzelhandelsumsätze in der Eurozone legen kräftig zu

Einzelhandelsumsätze in der Eurozone legen kräftig zu

Laut Eurostat sind die Umsätze im Einzelhandel in der Eurozone gestiegen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Luxemburg Das Statistikamt Eurostat hat Einzelhandelsumsätze für den Monat Mai analysiert und vermeldet einen Anstieg, der sogar etwas höher ausfällt als zunächst erwartet.

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Mai stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat kletterten die Erlöse saisonbereinigt um 4,6 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte.