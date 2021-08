Konjunktur : Elektro-Industrie steigert Exporte über Vorkrisen-Niveau

Frankfurt/Main Der Elektro-Industrie boomt: Waren im Wert von 108,3 Milliarden Euro wurden im ersten Halbjahr ausgeführt.

Die Ausfuhren im Wert von 108,3 Milliarden Euro übertrafen den Vorjahreszeitraum um 13 Prozent und lagen auch 1,8 Prozent über dem Wert aus dem Vorkrisenjahr 2019, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Die Importe wuchsen in der Jahresfrist um 17,6 Prozent auf 103,9 Milliarden Euro.