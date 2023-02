Handwerk : „Die Energiewende mit umzusetzen, finde ich spannend!“

Trier/Weinsheim Nach vielen Praktika fand Anna-Lena Hansen ihren Traumjob. Die Handwerkskammer Trier hat die angehende Elektronikerin als Lehrling des Monats ausgezeichnet.

Für Elektronik und Handwerk hat Anna-Lena Hansen sich schon als Kind interessiert. Im Landwirtschaftsbetrieb ihrer Eltern fand sie alles spannend, was mit Elektrik zu tun hatte. Dass Handwerk und vor allem Elektro ihr Ding sein könnte, bestätigte auch ein PC-Programm zur Berufsorientierung in der Schule. Im Praktikum bei Bernd Schröder Elektrotechnik in Weinsheim sprang schließlich der Funke über. Mittlerweile macht sie dort im dritten Lehrjahr eine Ausbildung zur Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik.

„Ich liebe die Abwechslung in dem Beruf. Jeder Tag ist anders, jeder Kunde und jede Baustelle“, sagt sie. Was ihr am meisten Spaß macht? „Eigentlich alles, vom Schlitzefräsen bis hin zum Steckdosenanschluss. Am meisten reizen mich Aufgaben mit Herausforderung. Etwa wenn beim Kunden das Licht nicht mehr funktioniert und ich den Grund dafür herausfinden und beheben kann. Das macht nicht nur ihn glücklich, sondern auch mich.“ Auch ihr Vater freut sich, wenn er im Stall plötzlich im Dunkeln steht und sie die Abzweigdose mit der losen Klemme findet. Oder der Kunde, dem sie ein Radio in der Schalterdose installiert.