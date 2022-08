Hilfe für Energiekonzerne : Energiekonzern RWE will Gasumlage nicht in Anspruch nehmen

Energiekonzern RWE will Gasumlage nicht in Anspruch nehmen

Essen Seit Russland seinen Gas-Lieferverpflichtungen nicht mehr in vollem Umfang nachkommt, muss auch der Energiekonzern RWE Gas woanders zukaufen. Auf eine Erstattung der Mehrkosten durch die Gasumlage wollen die Essener aber verzichten.

Der Energiekonzern RWE will die geplante Gasumlage zur Rettung systemrelevanter Gasimporteure nicht für sich in Anspruch nehmen. „RWE ist ein finanzstarkes und robustes Unternehmen. Wir erwägen daher, bis auf Weiteres darauf zu verzichten, unsere Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen“, sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen in Essen. „Wir würden diese dann (...) selber tragen.“

Rund 20 Prozent mehr Strom aus erneuerbaren Energien

Fünf Milliarden Euro für Ausbau des grünen Portfolios

RWE werde dieses Jahr mehr als fünf Milliarden Euro in den Ausbau des grünen Portfolios investieren, kündigte Krebber an. Dies seien rund 30 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Investiert werde in Windkraft- und Solaranlagen sowie Speicher und in den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. „Für uns ist wichtig, dass wir als Unternehmen das tun, was wir tun können, und das ist, in die Energiewende investieren.“ RWE habe keine Pläne, die Dividende zu erhöhen. Die Gewinne würden zu höheren Investitionen führen.