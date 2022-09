Entlastungspakete : Energiepauschale von 300 Euro: So viel bekommen Sie wirklich ausgezahlt

Energiepauschale von 300 Euro: So viel bekommen Sie wirklich ausgezahlt

Die Energiepauschale sorgt für einige Verwirrung. Wir erklären, warum Arbeitnehmer auf der nächsten Gehaltsabrechnung meistens weniger als den theoretischen Betrag von 300 Euro erhalten.

Die Bundesregierung hat Anfang September das inzwischen dritte Entlastungspaket beschlossen ( mehr hierzu in unserer Infostrecke ). Es ging dabei erneut um die Energiepauschale, doch für die Beschäftigten blieb alles bei dem Stand, der schon vorher bekannt war. Für sie war in der ersten Jahreshälfte 2022 (im damals zweiten Entlastungspaket) festgelegt worden, dass es maximal 300 Euro vom Staat geben werde, um die Belastungen durch gestiegene Preise bei den Verbrauchern abzufedern.

Spritpreise in Luxemburg und Deutschland: Wie viel kann man heute sparen?

Tanken : Spritpreise in Luxemburg und Deutschland: Wie viel kann man heute sparen?

Wie viel bekommen Arbeitnehmer bei der Energiepauschale raus?

Zunächst gibt es eine gute Nachricht für alle, die als Arbeitnehmer ihren Lohn monatlich überwiesen bekommen. Die Auszahlung erfolgt direkt über den Arbeitgeber. Der September-Lohn fällt demnach etwas höher aus als sonst. Der individuelle Abzug, der von der Energiepauschale an den Staat zurück geht, wird vom Arbeitgeber über die Lohnsteuer abgeführt.

Wie kann ich vorab berechnen, wie viel von 300 Euro Energiepauschale übrig bleibt?

Mit verschiedenen Online-Tools können Sie Ihren individuellen Vorteil durch die Energiepauschale berechnen. Die folgenden Beispiele beruhen auf einem Rechner zur Lohnsteuer-Entlastung , den das Bundesministerium für Finanzen anbietet. Er zeigt Ihnen an, wie viel Geld Sie durch die Energiepreispauschale sowie die Erhöhung des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags aus den Entlastungspaketen erhalten.

Beispiele: Wie viel Energiepauschale gibt es bei welchem Gehalt?

Wie berechne ich die Energiepauschale mit einem Brutto-Netto-Rechner?

Falls Sie die Informationen für eine andere Steuerklasse benötigen, sollten Sie auf einen der zahlreichen Brutto-Netto-Rechner im Internet ausweichen. Damit können Sie realistisch ermitteln, was am Ende für Sie herausspringt.

Warum werden die 300 Euro EPP direkt wieder versteuert?

Nur eine Minderheit der Beschäftigten erhält tatsächlich die Energiepauschale in voller Höhe. Genau so ist es in der Ausgestaltung dieser staatlichen Hilfe vorgesehen. Geringverdiener sollen stärker entlastet werden als Spitzenverdiener. Über den Mechanismus der Besteuerung schrumpft der ausgezahlte Betrag mit steigendem Einkommen. Ob sich aus den bisherigen Maßnahmen eine angemessene Unterstützung niedriger Einkommen ergibt, bleibt auch nach dem dritten Entlastungspaket umstritten.