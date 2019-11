A1 mobil : Entscheidung über Millionenklage von Autobahnbetreiber

Celle/Hannover Hat das Autobahn-Betreiberkonsortium A1 mobil Anspruch auf eine hohe Nachzahlung, nachdem Mauteinnahmen viel geringer ausfielen als kalkuliert? Das OLG Celle dürfte eine Vorentscheidung dazu treffen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle will am Dienstag (9.45 Uhr) seine Entscheidung zur Millionenklage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund bekanntgeben. In dem Berufungsverfahren geht es um die Forderung des Unternehmens, 778 Millionen Euro nachgezahlt zu bekommen.