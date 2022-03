Bilanz : Eon-Vorstandschef: „Kurzfristig nicht ohne russisches Gas“

Der Vorstandsvorsitzende bei Eon, Leonhard Birnbaum, will nicht länger an Atomkraft festhalten, auch nicht angesichts einer drohenden Energiekrise. Foto: Henning Kaiser/dpa

Essen Dass Eon auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurückblickt, rückte fast in den Hintergrund. Zu sehr stehen der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen derzeit im Fokus. Auch Eon-Kunden sind betroffen.

„Es ist vielleicht schmerzhaft und unbequem, aber kurzfristig geht es nicht ohne russisches Gas“, sagte Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum am Mittwoch in Essen. „Zumindest nicht ohne schwere Konsequenzen für die europäische Wirtschaft.“ Die Bundesregierung handele damit „ausgesprochen umsichtig und verantwortungsbewusst“.

Energieabhängigkeit von Russland beenden

In den nächsten zwei bis drei Jahren gehe es darum, unter den gegebenen Umständen eine größtmögliche Stabilität der Versorgung zu haben, so Birnbaum weiter. „Und dabei muss die sichere und bezahlbare Versorgung für Industrie und Verbraucher im Auge behalten werden.“ Langfristig führe aber kein Weg daran vorbei, die Energieabhängigkeit von Russland grundlegend zu beenden.

Birnbaum erwartet wegen der stark gestiegenen Beschaffungskosten an den Großhandelsmärkten höhere Preise für Strom- und Gaskunden. „Wenn wir dauerhaft ein deutlich höheres Niveau als in der Vergangenheit sehen, dann wird das irgendwann auch auf die Kunden durchschlagen müssen. Es ist völlig unmöglich, die Kunden davor zu schützen.“ Die Belastung müsse aber in einem vertretbaren Rahmen geschehen. Birnbaum sprach sich für eine Senkung von Steuern und Abgaben vor allem auf Strom, aber auch auf Gas aus.