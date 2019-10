Aktuelle Daten : Erdgas wird für Haushalte im laufenden Jahr wohl teurer

Einer aktuellen Erhebung zufolge heizt nahezu die Hälfte der mehr als 40 Millionen Haushalte in Deutschland mit Erdgas (48 Prozent). Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Wer mit Erdgas heizt, wird in diesem Jahr vermutlich draufzahlen müssen. Rund 735 Euro werden voraussichtlich im Durchschnitt fällig für Bewohner einer 70 Quadratmeter großen Vergleichswohnung, wie die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mitteilt.

Wer noch mit Öl heizt, wird demnach in diesem Jahr mit 854 Euro genauso viel zahlen müssen wie 2018. Für Fernwärme rechnet die Gesellschaft wiederum mit einem Anstieg von rund 50 Euro auf 910 Euro im laufenden Jahr. Von 2021 an soll allerdings ein neuer CO2-Preis in Deutschland neben Diesel und Benzin auch Heizöl und Erdgas verteuern, um klimafreundliche Technologien voranzubringen - zum Einstieg geht es aber nur um wenige Cent pro Liter.