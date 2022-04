Börse in Frankfurt : Erholter Dax knapp unter 14.000 Punkten

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag die zaghafte Erholung vom Vortag fortgesetzt.

„Der Schock vom Dienstag nach der Meldung, dass Russland mit Polen und Bulgarien den ersten Ländern den Gashahn zudreht, scheint zunächst verdaut“, schrieb Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Gleiches gelte für die „ausverkaufsgeplagten US-Technologieaktien“, die sich am Vortag an der Nasdaq stabilisiert hatten und nun weiter erholten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,13 Prozent auf 3777,02 Zähler. Auch in Paris und London gab es deutliche Gewinne. In den USA legte der Dow Jones Industrial am frühen Abend um 0,4 Prozent zu, der Nasdaq-Auswahlindex 100 rückte um 1,0 Prozent vor.

Größter Gewinner im Dax waren nach heftigem Auf und Ab die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero, der am Morgen Quartalszahlen vorgelegt hatte. Nach einem Höhenflug zum Handelsstart brachen die seit November extrem schwer gebeutelten Papiere erneut ein und fielen auf den tiefsten Stand seit 2017, bevor es letztlich um knapp sechs Prozent nach oben ging. Im Auftaktquartal 2022 konnte Delivery Hero Bruttowarenwert und Umsatz deutlich steigern, im operativen Geschäft rechnet der Vorstand aber auch in diesem Jahr mit einem Verlust. Einem Händler zufolge will der Lieferdienst nun offenbar keine Bestellzahlen mehr veröffentlichen, was am Markt nicht gut ankam.