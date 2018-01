Erstarkender Eurokurs bremst Dax weiter aus

Der starke Euro hat den deutschen Aktienmarkt belastet. Der ungebrochene Rekordlauf der US-Börsen verblasste vor diesem Hintergrund, zumal an den asiatischen Handelsplätzen die Gewinne zuletzt abbröckelten. dpa

Der steigende Eurokurs hat erneut für eine maue Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Leitindex Dax schloss 0,34 Prozent tiefer bei 13 200,51 Punkten und knüpfte so an die schwache Vorwoche an.

Da die US-Börsen wegen des Feiertags „Martin Luther King Day“ als Impulsgeber ausfielen, blieben auch die Handelsumsätze vergleichsweise dünn. „Knapp 1,23 US-Dollar mussten in der Spitze heute für einen Euro bezahlt werden“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. „Das ist der höchste Stand seit mehr als drei Jahren und allein in diesem noch sehr jungen Jahr ein Plus von fast drei Cent.

Die Rally der Gemeinschaftswährung geht weiter, auch weil die Europäische Zentralbank (EZB) in den Startlöchern für eine Normalisierung ihrer Geldpolitik steht.“ Ein starker Euro gilt als Belastung für die exportstarken deutschen Unternehmen, da es ihre Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums tendenziell verteuert.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, verlor zum Wochenstart 0,48 Prozent auf 26 802,75 Punkte. Der Technologie-Index TecDax sank um 0,40 Prozent auf 2653,28 Punkte.