Bundesweit ab 15. Juni erlaubt : Erster Anbieter von Elektro-Tretrollern startet in Herne

E-Scooter, auch E-Tretroller oder Elektro-Tretroller genannt, gehören bereits in vielen Städten der Welt zum Verkehrsbild. Foto: Christoph Soeder.

Berlin/Herne Noch bevor Elektro-Tretroller am 15. Juni bundesweit erlaubt werden, wird ein erster Anbieter einen Leihdienst im Ruhrgebiet starten. In Herne sollen mit einer Erlaubnis der Behörden ab morgen mehrere Dutzend E-Scooter auf die Straßen kommen, kündigte die deutsche Firma Flash an.

Sie gehört zu mehreren Anbietern, die nach dem 15. Juni eine Betriebserlaubnis für ihre Tretroller beantragen und schnell in deutschen Großstädten an den Start gehen wollen.