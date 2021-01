Maßnahmen gegen Verlegeschiff : Erstmals US-Sanktionen wegen Nord Stream 2

Berlin/Washington Lange hatten die USA mit Sanktionen gedroht und auch damit schon den Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 behindert. Jetzt soll erstmals ein konkretes Unternehmen bestraft werden. Russland will an dem Projekt festhalten.

Betroffen sei die russische Firma KVT-RUS, teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit. Deren Verlegeschiff „Fortuna“ werde als „blockiertes Eigentum“ eingestuft. Welche Auswirkungen der Schritt hat, solange die „Fortuna“ nicht in US-Hoheitsgewässern ist, ist unklar. In der Mitteilung hieß es weiter, die USA würden weitere Strafmaßnahmen in naher Zukunft erwägen.