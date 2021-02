Suche nach gemeinsamer Linie : EU-Agrarpolitik: Agrarminister von Bund und Ländern beraten

Dresden Es geht um viel Geld und um eine nationale Strategie für eine gemeinsame Europäische Agrarpolitik. Doch die Agrarminister von Bund und Ländern suchen noch eine gemeinsame Linie. Am Freitag starten sie einen neuen Versuch.

ie Agrarminister von Bund und Ländern wollen sich am Freitag auf einer Sonderkonferenz in Dresden über ihr weiteres Vorgehen bei der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) verständigen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) drängt dagegen zur Eile und fordert von Bundesländern rasch Leitlinien ein. Jetzt abzuwarten würde die fristgerechte Vorlage des Strategieplans bei der EU und den pünktlichen Start der Agrarförderung 2023 unmöglich machen, erklärte die Ministerin unlängst. Es geht um viel Geld: Mit mehreren Hundert Milliarden Euro will die EU in der kommenden Förderperiode die Agrarwirtschaft in Europa subventionieren. Europa strebt dabei eine „Grüne Architektur“ an. Am Freitagnachmittag wollen Klöckner, Günther und drei weitere Agrarminister über Ergebnisse der Konferenz informieren.