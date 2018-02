später lesen Kampf gegen Luftverschmutzung EU fördert Batterien für Elektroautos FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Die EU will die Forschung und Entwicklung leistungsfähiger Batterien für Elektroautos vorantreiben. „Wir in Europa wollen nicht nur auf unserem eigenen Markt wettbewerbsfähig sein, sondern weltweit“, sagte EU-Energiekommissar Maros Sefcovic nach einem „Batteriegipfel“ in Brüssel. dpa