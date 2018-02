später lesen Münster EU-Gericht muss Streit zwischen Behörde und Google klären Teilen

Wegen Vorgaben aus dem EU-Recht verweist das Oberverwaltungsgericht Münster einen Streit zwischen Google und der Bundesnetzagentur um den E-Mail-Service Gmail an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das Gericht in Nordrhein-Westfalen, dem Sitz der Bundesnetzagentur, setzt das Verfahren in Deutschland aus, da der Fall eine "unionsrechtliche Dimension" habe, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Lau. Die Bundesnetzagentur hatte 2012 von Google gefordert, seinen E-Mail-Service nach deutschem Recht als Telekommunikationsdienst anzumelden. Google weigerte sich und unterlag in der ersten Instanz 2015 vor dem Verwaltungsgericht Köln. Folgen hätte eine Entscheidung gegen Google für Anforderungen beim Datenschutz und Überwachungs-Schnittstellen für deutsche Behörden.