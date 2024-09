Europäische Firmen in China EU-Kammer warnt China vor Bedenken europäischer Firmen

In China Geld zu verdienen, werde problematischer, erklärte Eskelund. Einen Rückzug europäischer Firmen sehe die Kammer nicht. Viele Unternehmen müssten zudem in China sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Einige Firmen prüften aber, die Produktion teilweise an andere Standorte zu verlagern. Andere warten die weitere Entwicklung Chinas ab, bevor sie neu in das Geschäft in der Volksrepublik investieren. Dies sei die Gruppe, der Peking beweisen müsse, dass China weiter ein attraktiver Standort sei, betonte Eskelund.