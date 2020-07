Auswirkungen der Corona-Krise : EU-Kommission: Rezession noch tiefer als bisher erwartet

Container liegen zur Abfertigung am Containerterminal im Hamburger Hafen. Die Wirtschaft wird nach der Prognose der EU-Kommission noch stärker einbrechen, als bislang angenommen. Foto: Axel Heimken/dpa

Brüssel Im Mai sagte die EU-Kommission die größte Wirtschaftskrise in der Geschichte der Europäischen Union voraus. Jetzt zeigen die Daten noch weiter nach unten - obwohl das Ärgste bereits vorbei sein könnte.

Die Rezession wegen der Corona-Pandemie wird nach der neuesten Prognose der EU-Kommission in diesem Jahr noch stärker ausfallen als angenommen.

Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone könnte demnach 2020 um 8,7 Prozent einbrechen, in der Europäischen Union als Ganzes um 8,3 Prozent, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte. Sie sieht aber auch erste Anzeichen, dass der Tiefpunkt durchschritten sein könnte und es nun aufwärts geht.