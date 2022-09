Krisentreffen : EU-Länder unterstützen Brüssels Strom-Notfallplan

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (l) trifft in Brüssel den tschechischen Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa

Brüssel Gaspreis deckeln, Übergewinne abschöpfen, Energie sparen - die groben Züge der EU-Reaktion auf die in die Höhe geschnellten Strompreise steht. Wenn es um die Details geht, könnte es knifflig werden.

Bei einem Krisentreffen haben sich die für Energie zuständigen EU-Minister für drastische Notfallmaßnahmen gegen die gestiegenen Strompreise ausgesprochen, darunter die Abschöpfung von Übergewinnen der Erzeuger. Viele Details blieben nach den Beratungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seinen Kollegen am Freitag in Brüssel offen. Nun soll die EU-Kommission bis Mitte des Monats einen konkreten Gesetzesvorschlag vorlegen.

„Ich bin sehr froh, dass sich die Minister darauf geeinigt haben, dass wir eine dringende und robuste EU-Lösung brauchen“, sagte der tschechische Industrieminister Jozef Sikela, der das Treffen leitete. Energiekommissarin Kadri Simson kündigte an: „Wir werden nächste Woche beispiellose Maßnahmen für eine beispiellose Situation vorschlagen.“ Die EU-Länder beauftragen die Behörde unter anderem damit, die Möglichkeiten zur Abschöpfung von Übergewinnen auszuloten und und gegebenenfalls den Gaspreis zu deckeln.

Helfen soll nach Ansicht der EU-Staaten unter anderem, übermäßige Gewinne der Stromproduzenten an Verbraucher zu verteilen und die Haushalte so zu entlasten. Da der Gaspreis vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen ist, ist auch Strom teurer geworden. Das liegt daran, dass der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird, das zur Produktion eingeschaltet wird - derzeit sind das Gaskraftwerke.