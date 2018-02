später lesen Brüssel EU-Mitglieder streiten über Haushaltsgelder Teilen

Die 27 Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten verhandeln seit gestern um die EU-Haushalte ab 2021. Beim informellen Gipfel in Brüssel prallen die Positionen der Nettozahler- und Empfängerländer aufeinander. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz pochten auf Einsparungen im EU-Etat nach dem Austritt Großbritanniens, das an dem Gipfel nicht teilnimmt. Auch Österreich sei bereit, für neue Aufgaben zu zahlen, sagte Kurz, aber: "Was falsch ist, ist zu glauben, dass man von Nettozahlern immer mehr verlangen kann." Umstritten ist zudem die Forderung von Kanzlerin Angela Merkel, die künftigen Entwicklungsgelder aus dem EU-Etat auch an die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen zu knüpfen.