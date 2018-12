später lesen Vertrag mit Japan EU-Parlament ebnet Weg für größtes Freihandelsabkommen FOTO: Kimimasa Mayama FOTO: Kimimasa Mayama Teilen

Twittern

Teilen



Das Freihandelsabkommen der EU mit Japan kann am 1. Februar 2019 in Kraft treten. Das Europaparlament gab am Mittwoch nach langen internen Diskussionen die noch ausstehende Zustimmung. Das japanische Parlament hatte bereits zuvor für das Projekt votiert. dpa