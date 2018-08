später lesen Handelsstreit USA-EU EU will bei neuen US-Zöllen „Gespräche sofort unterbrechen“ FOTO: Stephanie Lecocq FOTO: Stephanie Lecocq Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Entschärfung des Handelsstreits mit den USA erwartet EU-Kommissarin Cecilia Malmström mindestens einjährige Verhandlungen über ein Abkommen und in dieser Zeit keine neuen US-Zölle. Sollte US-Präsident Donald Trump entgegen der Absprachen doch Strafzölle auf Autoimporte erheben, „würden wir diese Gespräche sofort unterbrechen“, sagte Malmström am Donnerstag in Brüssel. dpa