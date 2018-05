später lesen Brüssel EU will Plastiksteuer erheben und Plastikgeschirr verbieten Teilen

Die EU-Kommission will laut Medienberichten ein Verbot von Einweggeschirr aus Plastik vorschlagen. Auch Strohhalme und Essstäbchen aus Plastik könnten verboten werden. So will Brüssel die Menge an Kunststoffabfall verringern. Die Kommission ziehe aber nur Verbote solcher Produkte in Erwägung, für die es gute und preislich vergleichbare Alternativen gebe, sagte ein Sprecher. Näher wollte er sich nicht äußern. Detaillierte Vorschläge zum Plastikverbot sollen frühestens am 23. Mai präsentiert werden. Die Mitgliedstaaten und das Europaparlament müssten einem Verbot zustimmen.