Bauen : Warum ein Preiskampf teuer werden kann

Mainz EuGH kippt Mindestsätze bei für Architekten und Ingenieure – Kammerpräsident fürchtet letztlich höhere Kosten für Kunden.

Was zunächst einmal widersprüchlich klingt, ergibt beim Blick auf Nachbarländer und andere Branchen durchaus Sinn. Zunächst einmal sieht man die Qualität der Arbeit von Architekten und Ingenieuren oft nicht auf den ersten Blick an: „Es ist schwierig unsere Arbeit einzuschätzen. Ob eine Decke statisch gut berechnet wurde oder nicht, können sie als Laie gar nicht beurteilen“, sagt Lenz. „Sie merken es im Zweifel erst, wenn die Decke runterkommt.“

Das eröffne grundsätzlich Spielraum für Entscheidungen auf Basis des Preises – und das hat Konsequenzen: „Seitdem die Mindest- und Höchstsätze nicht mehr greifen, darf man Angebote unterbieten – sofern man nicht unangemessen niedrig bietet“, erklärt Lenz. Das hätte seiner Sicht mittelfristig eine dramatische Konsequenz: „Grade kleine und mittlere Unternehmen müssten in einem solchen Preiskampf irgendwann das Handtuch werfen. Ihr Geschäftsmodell würde nicht mehr funktionieren. Es ist ein Markt für Generalplaner.“

Gewinner dieser Entwicklung wären also schnell nicht mehr die kleinen Häuslebauer, sondern die großen Architektur- und Ingenieursbüros. „Schauen sie nach Holland und Dänemark“, sagt Lenz. „Dort ist genau das der Fall.“ Auf dem Markt hat sich eine Art Oligopol entwickelt, das zu teils doppelt so hohen Durchschnitthonoraren wie in Deutschland führt. Lenz verweist auf die Branche der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Vor allem bei Letzteren dominieren vier internationale Multis, Deloitte, Ernst & Young, KPMG und PricewaterhouseCoopers den Markt völlig.