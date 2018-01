Euro bremst den Dax - GroKo stützt nicht

Börse in Frankfurt

Nach einem fulminanten Jahresstart ist dem Dax am Mittwoch im frühen Handel die Luft ausgegangen. Das deutsche Börsenbarometer gab um 0,25 Prozent auf 13.352,20 Punkte nach. Die Dynamik der Kursgewinne hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgeschwächt. dpa

Die Aussicht auf eine Neuauflage der großen Koalition (GroKo) hat die Akteure am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende nicht aus den Sitzen gerissen.

Stattdessen verhinderte der wieder stärkere Euro am Freitag einen Erholungsversuch des Dax nach zwei schwächeren Börsentagen. Erstmals seit drei Jahren stieg der Euro über die Marke von 1,21 US-Dollar. Damit haben die zahlreichen exportorientierten deutschen Unternehmen im neuen Jahr mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen. Der Dax gab um 0,24 Prozent auf 13 170,59 Punkte leicht nach.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen büßte 0,06 Prozent auf 26 840,37 Punkte ein. Der Technologie-Index TecDax sank um 0,05 Prozent auf 2648,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt noch ein leichtes Plus von 0,17 Prozent auf 3601,27 Punkte.

Unter den deutschen Einzelwerten sackten Puma um 6 Prozent ab, im Tief ging es sogar um mehr als 15 Prozent abwärts. Der französische Luxuskonzern Kering will die Mehrheit am Sportartikelhersteller abgeben und die Anteile unter den eigenen Aktionären verteilen. Das könnte Puma-Aktionäre enttäuschen, die auf eine Übernahme durch einen strategischen Investor gehofft hatten, sagte ein Händler. Dieser hätte womöglich eine satte Kaufprämie gezahlt.

BMW und VW legten jeweils um knapp 1 Prozent zu nach starken Absatzzahlen der beiden Automobilhersteller im vergangenen Jahr. Zudem empfahl die australische Bank Macquarie die VW-Aktie am Vorabend zum Kauf.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,36 Prozent auf 139,86 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,04 Prozent auf 160,41 Punkte minimal nach. Der Euro kostete zuletzt 1,2124 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2017 (Mittwoch: 1,1992) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8322 (0,8339) Euro gekostet.