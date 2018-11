später lesen Haushaltsstreit Euro-Finanzminister hoffen auf Einlenken Italiens FOTO: Giuseppe Lami FOTO: Giuseppe Lami Teilen

Im Streit um Italiens geplante Neuverschuldung vermeiden die Euro-Finanzminister vorerst die offene Konfrontation mit der Regierung in Rom. „Wir hoffen, dass Italien seinen Haushaltsentwurf mit den Regeln in Einklang bringt“, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno in Brüssel. dpa