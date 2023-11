Versicherung Europa-Unwetter zehren an Allianz-Gewinn

Die schweren Unwetter in Slowenien, Österreich und Italien haben dem Versicherer Allianz im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Insgesamt kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Dax-Konzern fast 1,3 Milliarden Euro und damit knapp viermal so viel wie ein Jahr zuvor, wie er in München mitteilte.