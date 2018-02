Ex-SAP-Manager Snabe neuer Aufsichtsratschef bei Siemens

Nach elf Jahren im Amt ist Gerhard Cromme nicht mehr Aufsichtsratschef von Siemens. Der Nachfolger des 74-Jährigen, der sich bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellte, ist Jim Hagemann Snabe.

Der Aufsichtsrat wählte am Mittwochabend wie erwartet den Dänen Jim Hagemann Snabe zum Vorsitzenden. Der 52 Jahre alte frühere Co-Chef des Softwarekonzerns SAP soll Siemens vor allem bei der Digitalisierung der Industrie auf die Sprünge helfen. "Der digitale Wandel ist eine enorme Chance für Siemens, stellt jedoch völlig neue Anforderungen an das Geschäft, was Kompetenzen, Innovation und die Geschwindigkeit der Veränderungen angeht", sagte Snabe.

Cromme, ehemaliger Chef von ThyssenKrupp, saß seit 2003 im Aufsichtsrat von Siemens und rückte 2007 zu dessen Vorsitzendem auf. Er führte den Münchner Konzern durch die Korruptionsaffäre, die vor allem die wichtigen Geschäfte mit öffentlichen Auftraggebern bedrohte. "Heute ist Siemens so stark wie nie. Das ist auch sein Erfolg", sagte Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser.

(gaa)