Ausschuss in Berlin : Ex-Wirecard-Chef mauert im Bundestag

Berlin Er gilt als einer der Drahtzieher des größten Betrugsfalls der Nachkriegszeit. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags sagt der frühere Wirecard-Chef - fast nichts.

Der frühere Chef des Skandalkonzerns Wirecard muss, so hat es ein Gericht entschieden, persönlich vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin aussagen.

Dabei beginnt es vielversprechend: „Mein Name ist Markus Braun, ich bin 51 Jahre alt, ich wohne derzeit in der JVA Augsburg“, sagt der Wirtschaftsinformatiker. Was er nicht sagt: Braun gilt als einer der Hauptverantwortlichen des Mega-Betrugsskandals, bei dem das deutsche Fintech-Unternehmen Wirecard über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben soll.