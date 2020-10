Corona : Durchblick bei Regeln zum Beherbergungsverbot

Trier Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr.

() Jedes Jahr verbringen mehr als zwei Millionen Gäste ihren Urlaub in der Region Trier zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück. Besonders unter deutschen Gästen ist die Region in diesem Jahr besonders beliebt, weil pandemiebedingt viele Auslandsreiseziele nicht zugänglich oder zu riskant sind. Nun gilt seit heute in Rheinland-Pfalz das Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten, auch aus innerdeutschen Risikogebieten.

Schon vorher waren Hoteliers und andere Gastgeber durch das Hygienekonzept infolge der Corona-Pandemie an enge Vorgaben gebunden. Das neue Beherbergungsverbot hält jedoch einige Änderungen bereit. Entsprechend groß ist die Verunsicherung unter den betroffenen Hoteliers und Übernachtungsgästen.

So gelten in den deutschen Bundesländern teilweise unterschiedliche Vorschriften für Geschäftsreisende. Denn während etwa Rheinland-Pfalz den Pendlerverkehr aus den Vorschriften des Beherbergungsverbots ausnimmt und geschäftliche Übernachtungen zulässt, sieht das in anderen Bundesländern schon wieder anders aus.

Welche Regelung gilt nun wo? Wie alt darf das Corona-Testergebnis sein, ehe ich einreise? Was muss ein Hotelier alles überprüfen, um einen Gast aufzunehmen? Was passiert, wenn der Wohnort des Gastes nach der Anreise zum Risikogebiet erklärt wird? Wer darf letztlich in einem Beherbergungsbetrieb übernachten und wer nicht? Ab wann wird die 48-Stunde-Frist für ein negatives Corona-Ergebnis berechnet?

Diese und weitere Fragen beantworten Ihnen die Experten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier in der Telefonaktion gemeinsam mit dem Trierischen Volksfreund heute zwischen 17 und 19 Uhr.

Es beraten Sie heute:

Hanna van de Braak, sie ist Referentin für Tourismus bei der Industrie- und Handelskammer Trier. Sie ist erreichbar unter der Telefonnumer 0651-7199-195.

Hanna van de Braak 0651-7199-195 Foto: Christian Reuter Trier/IHK

Fernando Koch 0651-7199-196 Foto: Christian Reuter Trier/IHK