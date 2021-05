Bilanzskandal : EY-Partner: Hinweise in Wirecard-Skandal nicht aufgegriffen

EY-Partner: Hinweise in Wirecard-Skandal nicht aufgegriffen

Rote Lichter leuchten vor dem Schriftzug von Wirecard an der damaligen Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters. Foto: Peter Kneffel/dpa

Berlin Durch den Bilanzskandal bei Wirecard sind auch die Wirtschaftsprüfer von EY in den Fokus geraten. Ein Forensiker wirft mit seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss kein gutes Licht auf seine Kollegen.

Er habe im Zusammenhang mit dem Wirecard-Geschäft in Indien „red flags“ gesehen, also dubiose Hinweise auf Ungereimtheiten, sagte der Forensiker der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Er habe auf diese Hinweise aufmerksam gemacht. Dennoch seien die Abschlussprüfer nicht darauf eingegangen. Die Jahresabschlüsse hätten sie trotzdem testiert.