„Werkzeugkasten erweitert“ : EZB-Direktorin: Bei Bedarf neue geldpolitische Instrumente

Frankfurt/Main In der Krise hat die Europäische Zentralbank bereits mit Anleihekäufen reagiert. EZB-Direktorin Isabel Schnabel betont aber, dass noch mehr möglich wäre.

„Tatsächlich haben wir in dieser Zeit unseren Werkzeugkasten erweitert, um unser Mandat erfüllen zu können. Bei Bedarf können wir unsere vorhandenen Maßnahmen anpassen oder in Zukunft neue Instrumente erstellen“, sagte Schnabel. „Ich kann Ihnen versichern, dass wir in diesem Sinne in keiner Weise eingeschränkt sind.“