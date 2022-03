Zentralbank : EZB in der Zwickmühle: Inflation und Sorgen um Konjunktur

EZB in der Zwickmühle: Inflation und Sorgen um Konjunktur

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Die Abkehr vom Anti-Krisen-Kurs schien greifbar nah - nun könnte der Ukraine-Krieg den Zeitplan durcheinanderbringen. Für die Währungshüter ist es noch schwieriger geworden, die richtigen Weichen zu stellen.

Eigentlich schien die Europäische Zentralbank (EZB) bereit, bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag den Ausstieg aus der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik einzuläuten. Doch der russische Krieg gegen die Ukraine birgt neue Risiken für die Wirtschaft, die sich gerade von der Corona-Pandemie erholt. Das erschwert es der EZB, ihre Anleihenkäufe zurückzufahren. Die Entscheidungen des EZB-Rates gibt die Notenbank in Frankfurt am Nachmittag bekannt.