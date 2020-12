Börse in Frankfurt : EZB-Maßnahmen bewegen Dax nicht

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat kaum auf die geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank reagiert.

Der MDax stieg am Donnerstagnachmittag um 0,15 Prozent auf 29.666,66 Punkte, nachdem der Index der 60 mittelgroßen Werte am Mittwoch auf ein Rekordhoch geklettert war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich zuletzt prozentual unverändert.

Ein ungebremster Bestellboom in der Corona-Krise veranlasste den Kochboxenversender nun schon zum fünften Mal in diesem Jahr, seine Prognosen anzuheben. Auch der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke hob seine Jahresschätzungen an, was Anleger mit Käufen honorierten. Das Papier nahm im SDax den zweiten Platz ein mit plus 4,2 Prozent.