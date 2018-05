später lesen Brüssel Facebook: Europa von Skandal eventuell nicht betroffen Teilen

Facebook erklärt in einer überraschenden Kehrtwende, dass vom Datenskandal um Cambridge Analytica möglicherweise überhaupt keine Nutzer in Europa betroffen gewesen seien. Nach Angaben des Cambridge-Professors Aleksandr Kogan, der die Informationen an die Datenanalyse-Firma weitergab, sei es bei dem Deal nur um Mitglieder aus den USA gegangen. "Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass Kogan mit ihnen Daten über europäische Nutzer geteilt hat", erklärte Facebook nun in nachgereichten Antworten auf Fragen aus der Anhörung von Firmenchef Mark Zuckerberg im Europaparlament am Dienstag. Dieser traf sich unterdessen auch mit Frankreichs Präsident Emanuel Macron.