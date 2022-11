Internethandel : Fall am BGH: Haftet Amazon für sogenannte Affiliate-Links?

Karlsruhe Für Amazon gehört es zum Werbekonzept: Tausende Menschen platzieren auf ihren Internetseiten Links zu der Plattform - und verdienen mit, wenn jemand dort etwas kauft. Unter den Partnern können allerdings auch schwarze Schafe sein. Muss Amazon dafür geradestehen?

Über Werbe-Links auf Partnerseiten lockt der Online-Versandhändler Amazon potenzielle Käufer zu seinen Produkten - was aber, wenn solche Partner mit unseriösen Methoden arbeiten? Ein betroffener Matratzenhersteller hat diese Frage bis vor den Bundesgerichtshof (BGH) gebracht. Er will erreichen, dass Amazon für problematische Inhalte auf den Partnerseiten haftet. Die Richterinnen und Richter sehen das allerdings eher skeptisch, wie sich am Donnerstag in der Verhandlung in Karlsruhe abzeichnete.