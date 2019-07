Tarifverhandlungen : Gewerkschaft sieht im Tarifstreit noch keine Chance auf Einigung

Trier/Bad Kreuznach Seit fast anderthalb Jahren ist das Gastgewerbe im Land ohne Entgelttarifvertrag. Nun hat der Dehoga legt ein neues Angebot vorgelegt. Doch die NGG bleibt unzufrieden.

Dagegen hält die NGG mit der Begründung: „Mit uns wird es keine Ausweitung der Arbeitszeiten im Gastgewerbe auf zwölf oder 13 Stunden am Tag an bis zu sechs Tagen in der Woche geben“, sagt Klaus Schu. Denn es gebe bereits im Manteltarifvertrag eine flexible Handhabung der Arbeitszeiten auf bis zu 50 Stunden pro Woche, die angespart und im Winter abgefeiert werden könnten. „Doch das macht kaum ein Gastronom. Die Praxis ist eher: Nach Saisonschluss werden die Überstunden bezahlt, zum Herbst hin wird entlassen. Da ist also noch viel Luft nach oben.“ Was einigen vielleicht helfe, sei schlecht für die gesamte Branche. Der Dehoga will Mantel- und Entgelttarifvertrag ab Ende des Jahres gleichzeitig verhandeln.