Börse in Frankfurt : Fed-Programm beflügelt den Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger vor Ostern noch einmal zugegriffen. Der deutsche Leitindex Dax legte zum Börsenschluss am Donnerstag um 2,24 Prozent auf 10.564,74 Punkte zu. Über die gesamte Woche hinweg hat er damit fast 11 Prozent dazugewonnen.

Seit dem Tief Mitte März hat er sogar wieder fast 30 Prozent an Boden gut gemacht. Der MDax stieg am Donnerstag zum Handelsende um 1,82 Prozent auf 22.100,17 Zähler. Auf Wochensicht beläuft sich das Plus hier auf knapp 9 Prozent.