Hauptstadtflughafen : Ferienchaos am BER soll sich nicht wiederholen

Ferienchaos am BER soll sich nicht wiederholen

Passagiere stehen an einer Sicherheitskontrolle am Flughafen BER Schlange. Foto: Christophe Gateau/dpa

Schönefeld Die Abfertigungsprobleme am Hauptstadtflughafen BER während der Herbstferien beschäftigen auch den Aufsichtsrat. Zwar haben die Betreiber Maßnahmen ergriffen - die Lage dürfte aber angespannt bleiben.

Ein Abfertigungschaos wie während der Herbstferien soll sich zur Weihnachtszeit am Hauptstadtflughafen BER nicht wiederholen - die Betreiber haben den Aufsichtsrat über die Vorkehrungen informiert.

So werde der Verkehr wieder über beide Start- und Landebahnen abgewickelt, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg nach der Sitzung mit. Mit den Partnern, etwa Fluggesellschaften und Bodendienstleister, werde die Abstimmung verbessert. Im Terminal könnten sich Reisende nun besser orientieren. Außerdem seien mehr Sitzgelegenheiten in den Wartebereichen geschaffen worden.

Trotz dieser Maßnahmen bleibe die Lage angespannt: „Wir haben auch deutlich gemacht, dass der strukturelle Personalmangel bei Partnern am Flughafen und der hohe zusätzliche Aufwand für die pandemiebedingten Reisebestimmungen der unterschiedlichen Zielländer die Passagierprozesse am BER bis weit in das kommende Jahr hinein vor große Herausforderungen stellen wird“, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach.