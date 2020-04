Untersuchung : Finanzämter in Berlin am schnellsten

Finanzämter in Berlin am schnellsten

In den Finanzämtern von Berlin und Hamburg geht die Bearbeitung der Steuererklärung am schnellsten. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Von der Abgabe der Steuererklärung bis zum Bescheid dauert es einer Untersuchung zufolge teilweise bis zu zwei Monaten. Am schnellsten sind dabei die Finanzämter in Berlin und Hamburg.

In Berlin und Hamburg bearbeiten die Finanzämter die Steuererklärungen der Bürgerinnen und Bürger einer Erhebung des Steuerzahlerbundes zufolge am schnellsten - in anderen Bundesländern dauert es demnach teils deutlich länger.