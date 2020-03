Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : „Lage teils dramatisch“: Was die regionale Wirtschaft für kleine Betriebe fordert

Trier Nur schnelle, unbürokratische Finanzspritzen bewahren die regionale Wirtschaft vor einer größeren Insolvenzwelle.

Derzeit stehen die Telefone bei den Trierer Wirtschaftskammern nicht still. Fast täglich erkundigen sich hunderte Betriebe darüber, welche Finanzhilfen sie wann bekommen können, wie Kundenaufträge noch abgewickelt werden können. „Die Lage ist teils dramatisch“, sagt Matthias Schmitt, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Viele Unternehmen bräuchten sehr schnell Geld, in weiten Bereichen wie der Gastronomie und dem Handel seien die Umsätze ohne eigenes Verschulden von einem Tag auf den anderen weggebrochen.

„Zwar hat sich in den vergangenen Jahren die Eigenkapitalquote der kleinen und mittleren Betriebe in der Region positiv entwickelt, aber vor allem bei Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen gibt es sehr häufig kaum finanzielle Polster, da die Einkünfte zuletzt keine Rücklagen möglich gemacht haben“, sagt Schmitt. Aber auch für viele andere Unternehmen würde es innerhalb weniger Wochen sehr kritisch werden, falls nicht umgehend staatliche Hilfszahlungen an die Betriebe ausgezahlt würden. Schmitt fordert daher: „Es muss also sofort und in großem Umfang gehandelt werden!“

Ob Kredite in unbegrenzter Höhe für Unternehmen, die in Liquiditätsengpässe geraten, eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und die Ankündigung von erleichterten, umfangreichen Steuerstundungen, ein Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, ein Notfallfonds für Kleinstbetriebe: Die Bundesregierung hat der Wirtschaft ein Rettungspaket von 156 Milliarden Euro in Aussicht gestellt (siehe weiterer Text). „Das ist auch notwendig“, sagt Herbert Eberhard, Geschäftsführer von Creditreform Trier und Luxemburg. Die Wirtschaftsauskunftei mit Zentrale in Neuss hat ermittelt, dass bereits vor der Krise mehr als zehn Prozent der Betriebe älter als drei Jahre eine schwache oder noch schlechtere Bonitätsbewertung haben und damit insolvenzgefährdet sind, vor allem in der Gastronomie, bei KFZ-Zulieferern und im Baugewerbe.

„Die Region Trier, aber vor allem Luxemburg, trifft die Corona-Krise nun stärker als das Bundesgebiet insgesamt“, sagt Eberhard. Grund: Große Unternehmen seien breit aufgestellt, könnten womöglich eine Zeit lang auf Halde produzieren und später Kundenaufträge nachholen. „Restaurantbesuche dagegen holt keiner mehr nach“, sagt der Insolvenzexperte. Die kleinteiligere Betriebsstruktur, die die Region Trier sonst häufig vor Konjunktureinbrüchen schütze, wirke hier nur begrenzt.

Für Luxemburg gelte, dass der Finanzbereich mit der Möglichkeit der Heimarbeit nahezu unbeeindruckt weiterarbeiten könne. Die Strukturprobleme in der Industrie und im Handel würden dagegen verschärft: „Jede Firma, die kann, stellt Anträge auf Kurzarbeitergeld“, sagt Eberhard (vgl. Bericht von Samstag, Seite 16).

Das Handwerk der Region spürt davon allerdings noch nicht viel. „Die Betriebe haben jedoch einen enormen Informationsbedarf“, bestätigt Axel Bettendorf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) Trier. Aber weniger aufgrund wirtschaftlicher Probleme, sondern mehr, wie und ob sie Aufträge aus Luxemburg noch erfüllen können, ob sie noch in die Haushalte der Menschen dürfen oder wie etwa Maler bei Lieferengpässen von Material weiter verfahren sollen. „Das Handwerk hatte jetzt sieben goldene Jahre. Einige haben in dieser Zeit ihr Eigenkapital gestärkt. Dieser Krisenmodus ist nun wie eine Vollbremsung bei vollen Auftragsbüchern“, sagt der Kammerchef.

Dennoch werde im Handwerk weiter gearbeitet, so werde aktuell der neuen Parkplatz am HWK-Bildungszentrum asphaltiert, Baustellen eingerichtet. Auch wenn einigen Lebensmittelhandwerkern wie Bäckern und Metzgern Catering-Aufträge für Schulen und Kitas weggebrochen sind: „Gerade hier gilt ja: Es wird weiter Brot gegessen“, sagt Bettendorf. Geschäftsführer Matthias Schwalbach ergänzt mit Blick in die Zukunft: „Wir sehen nun in der Krise, wie schnell einige unserer Betriebe ihre Geschäftsmodelle ändern – hin zur Digitalisierung, zu neuen Lieferketten, zu Innovationen.“

Wann jedoch der Neuanfang kommt, ist unklar. Die Wirtschaft hofft darauf, dass die Phase des Stillstands so kurz wie möglich ist. „Je stärker der Eingriff ins Wirtschaftsgeschehen, desto größer und härter die Konsequenzen. Und je krisenerprobter das Management, desto besser die Überlebenschancen des Betriebs“, weiß Creditreform-Chef Eberhard. HWK-Geschäftsführer Matthias Schwalbach ist überzeugt: „Je schneller wir aus dem Krisenmodus herauskommen, desto eher wird dies nur eine Konjunkturdelle bedeuten.“ Dies hänge auch von der Entwicklung der Arbeitslosigkeit ab.