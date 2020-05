Ausbildung : Einiges im Köcher beim Kampf um Nachwuchs

TRIER Ausbildungsatlas, Botschafter oder Schulkooperationen: Die Kammern sowie die Agentur für Arbeit bieten Unternehmen zahlreiche Unterstützung für das erfolgreiche Azubimarketing.

Die aktuelle Corona-Pandemie macht die Suche nach Azubis und die Suche von Schülern nicht einfacher ­– speziell, da zahlreiche Ausbildungsmessen in diesem Jahr abgesagt wurden (der TV berichtete). Aber auch abseits der gemeinsam mit dem Volksfreund veranstalteten Messe „Dein Tag, deine Chance“ gehen die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK), die Handwerkskammer Trier (HWK) und die Agentur für Arbeit für die Region Trier seit vielen Jahren gemeinsame Wege, was das Azubimarketing betrifft.

Solche Messen sind für die regionalen Firmen – egal ob IHK-Betriebe oder Handwerker – nur ein Puzzleteil, um Jugendliche als potenzielle Azubis zu gewinnen. „Die früheren klassischen Methoden, um Jugendliche für das Unternehmen zu gewinnen, funktionieren heute nicht mehr. Firmen müssen neue Wege gehen, müssen zudem teilweise ihre Ausbildung umstrukturieren und neue Angebote machen, um Schüler zu gewinnen“, sagt Anne Janeczek aus dem Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung bei der IHK Trier. Gemeinsam mit ihren Kollegen Alexander Oster und Petra Scholz sowie bei der HWK zum Beispiel Petra Kollmann ist Janeczek an vielen Projekten beteiligt, um Unternehmen fit in Sachen Azubimarketing zu machen.

Durchstarter.de: Ein besonderes Angebot für Unternehmen bietet die gemeinsame Initiative der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern durchstarter.de. Sie begleitet Schüler auf dem Weg in den Beruf und zeigt ihnen dabei die Chancen einer dualen Ausbildung auf. In Azubi-Blogs berichten junge Menschen von ihrem Ausbildungsalltag. Jedes Unternehmen, das einen Azubi-Blogger stellt, erhält ein kostenloses Unternehmensporträt auf der duchstarter-Website mit Logo, Unternehmensdarstellung, Ausbildungsberufen, Fotos und Videos sowie eine Verlinkung auf die eigene (Karriere-)Webseite. Mittels Vernetzung in den Sozialen Medien (Instagram, Facebook und YouTube) können die Beiträge rund um Ausbildung, Berufe und Bewerbung geteilt und auf den Unternehmenskanälen gepostet werden. So gewinnen teilnehmende Ausbildungsbetriebe regelmäßig neue Inhalte für ihre Kanäle – mit minimalem Aufwand.