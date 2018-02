später lesen Fischverarbeiter Firmengruppe übernimmt Deutsche See FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Der größte deutsche Fischverarbeiter Deutsche See wechselt den Besitzer. Die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe Parlevliet&Van der Plas übernimmt nach einer Mitteilung vom Dienstag sämtliche Anteile an der Manufaktur in Bremerhaven. dpa