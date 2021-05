Bahn-Konkurrent : Flixtrain startet nach sechs Monaten Stillstand

Flixtrain erweitert in den nächsten Wochen die Verbindungen in Deutschland. Foto: Axel Heimken/dpa

Berlin Seit einem halben Jahr stehen die Züge von Flixtrain still. Denn der private Bahn-Konkurrent fährt nur, wenn es sich rechnet. Nun geht es wieder los - mit neuen Verbindungen.

Der Bahn-Konkurrent Flixtrain will von nächster Woche an wieder fahren. Dabei nimmt das Unternehmen weitere Fernstrecken in sein Netz auf und steuert ab Juni auch München an, wie heute angekündigt wurde.