Top-Arbeitgeber: Bitburger und Brüderkrankenhaus dabei

() Die Bitburger Brauerei, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (BKT) in Trier und Hochwald Foods in Thalfang gehören zu den besten Arbeitgebern in Rheinland-Pfalz. Das ist das Ergebnis eines Rankings des Nachrichtenmagazins Focus mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu. Zum sechsten mal sind Deutschlands 1000 beste Arbeitgeber ausgezeichnet worden.