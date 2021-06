Börse in Frankfurt : Frankfurter Börse öffnet etwas schwächer

Frankfurt/Main Der Dax ist am Donnerstag etwas schwächer gestartet. Der Leitindex sank in den ersten Minuten um 0,22 Prozent auf 15.568,35 Punkte.

Nach dem Rekordhoch von 15.685 Punkten am Dienstag hatten sich zur Wochenmitte im Dax keine neuen Käufer gefunden. Auch an Fronleichnam - ein Feiertag in einigen Bundesländern - dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen. An der Wall Street hatte sich am Vortag auf hohem Niveau knapp unter den Rekorden ebenfalls wenig getan.