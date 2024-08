Luftverkehr Frankfurter Flughafen stundenlang ohne Strom

Frankfurt · Am Frankfurter Flughafen ist in der Nacht der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. Die Sicherheit war nicht beeinträchtigt. Einige Reisende dürften die Folgen noch am Dienstag zu spüren bekommen.

06.08.2024 , 08:03 Uhr

Nach einem Stromausfall in der Nacht kann es am Frankfurter Flughafen noch zu Verspätungen kommen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Nach einem stundenlangen Stromausfall in der Nacht zum Dienstag kann es im Ferienreiseverkehr am Frankfurter Flughafen im Tagesverlauf noch zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Unter anderem könnten Flüge der Discover Airlines und der Lufthansa betroffen sein, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Reisenden empfahl er, sich vorab über ihre Flüge zu informieren. Ein Trafo-Ausfall in einem Umspannwerk habe nach bisherigen Erkenntnissen den Stromausfall ausgelöst. Der Vorfall habe sich etwa gegen 23.00 Uhr und damit zu Beginn des Nachtflugverbotes ereignet. Die Notstromversorgung, die alle sicherheitsrelevanten Systeme versorge, sei angesprungen, sagte der Sprecher. Die Sicherheit an Deutschlands größtem Flughafen sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Betroffen von dem Stromausfall waren der Bereich A und teilweise auch B im Terminal 1 des Airports. Dieser Sektor wird vor allem von der Lufthansa genutzt. Gegen 3.30 Uhr und somit noch vor der Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs um 5.00 Uhr sei die Stromversorgung wieder hergestellt gewesen. Bei der Lufthansa könne es an den Check-Inn-Automaten noch zu Ausfällen kommen, dadurch müsse das Gepäck teilweise manuell abgeräumt werden, sagte der Sprecher. Mit rund 189 000 erwarteten Fluggästen und 1242 Flugbewegungen sei der Dienstag zwar kein Tag, an der der Flughafen unter Höchstlast stehe, dennoch seien Beeinträchtigungen gerade für die Flugreisenden morgens und in der Ferienzeit natürlich ungünstig. © dpa-infocom, dpa:240806-930-195289/1

(dpa)