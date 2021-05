Bahnverkehr : Frankreich setzt wieder auf Nachtzüge

Der französische Premierminister Jean Castex besucht den Nachtzug Paris-Nizza am Bahnhof Austerlitz in Paris. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

Nizza Mit dem Nachtzug quer durch Europa - das scheint die Vision der französischen Verkehrspolitik zu sein. Gestartet ist die Umsetzung dieses Vorhabens nun zunächst aber mit einer nationalen Strecke.

Frankreich hat den Nachtzug Paris-Nizza wiederbelebt und will weitere nationale und internationale Verbindungen schaffen. Es sei sein Ziel, dass mehr europäische Destinationen bis Ende des Jahrzehnts per Nachtzug erreichbar sind.

Der erste reguläre Nachtzug von Paris nach Nizza seit Jahren hatte in der Nacht zum Freitag einen prominenten Fahrgast: Premierminister Jean Castex. Am Bahnhof der Mittelmeermetropole Nizza wurde der Regierungschef von Bürgermeister Christian Estrosi begrüßt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dauerte die Reise von der Hauptstadt an die französische Riviera rund zwölfeinhalb Stunden. Der Zug habe sich in Lyon um ein halbe Stunde verspätet, dann aber an der Côte d'Azur wieder aufgeholt.