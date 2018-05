später lesen Im Alter von 93 Jahren Französischer Luftfahrt-Industrieller Dassault gestorben FOTO: Etienne Laurent / Pool FOTO: Etienne Laurent / Pool Teilen

Der einflussreiche französische Rüstungsunternehmer und Politiker Serge Dassault ist tot. Der Chef der Familienholding Groupe Dassault starb im Alter von 93 Jahren in seinem Büro am Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées an Herzversagen, wie seine Familie am Montag mitteilte. dpa