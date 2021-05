Luftverkehr : Fraport-Chef: Wachstum durch Krise nur mäßig gebremst

Eine Maschine der Gulf Air setzt am Morgen auf dem Flughafen Frankfurt zur Landung an. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Zur Hauptversammlung seines Unternehmens verbreitet der Frankfurter Flughafenchef Optimismus. Die Corona-Krise werde bald überwunden sein, verspricht er den Aktionären.

„Die langfristigen Wachstumstrends im Luftverkehr werden durch die Krise nur mäßig gebremst“ erklärte der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte in seiner vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung des MDax-Konzerns am kommenden Dienstag (1. Juni).

Deshalb habe man auch am Weiterbau des dritten, mehr als drei Milliarden Euro teuren Terminals festgehalten, das nun 2026 ans Netz gehen und weiteren rund 25 Millionen Passagieren im Jahr Platz bieten soll. „Es wäre aus technischer wie wirtschaftlicher Sicht grob fahrlässig gewesen, solch ein Großprojekt vorübergehend zu stoppen und später wieder hochzufahren“, erklärte Schulte in der am Freitag veröffentlichten Ansprache an die Aktionäre. „Deshalb haben wir weiter gebaut.“